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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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279
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2 хв

Намагався підірвати автобус з військовими: у Рівному затримано студента

Росіяни завербували студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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СБУ вчасно викрила задум ворога

СБУ вчасно викрила задум ворога / © СБУ

СБУ затримала у Рівному студента, який на замовлення Росії намагався підірвати автобус із воїнами ЗСУ.

Про це повідомили в СБУ.

Агент РФ планував підірвати цілий підрозділ Збройних Сил України під час його відправлення до пункту постійної дислокації.

Як з’ясувало слідство, для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів.

«Напроти паркувального майданчика агент встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою „відеопастки“ росіяни сподівалися відстежувати рух військових до салону автобуса та підірвати його в момент руху до пункту призначення», — йдеться у повідомленні.

У затриманого, який намагався втекти, вилучено смартфон, з якого він «прозвітував» агентам про закладену вибухівку на місці запланованого теракту.

За матеріалами справи, агентурне завдання виконував студент одного із столичних університетів. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку «швидких» заробітків в тематичних Телеграм-каналах.

Встановлено, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражаючої дії.

/ © СБУ

© СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ закликала українців суворо дотримуватися інформаційної тиші та утриматися від зйомки й оприлюднення фото чи відео щодо наслідків російських атак. У спецслужбі наголосили, що це стосується будь-яких кадрів, що зображують влучання по об’єктах критичної інфраструктури, військових позиціях або фіксують роботу засобів ППО.

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