У Рівному жінка на два дні "відключила" чоловіка і провела 15 банківських операцій з його карткою

Жителька Вінниці поцупила у малознайомого чоловіка майже 100 тисяч гривень.
У Рівненській області жінка приспала малознайомого чоловіка, а в цей час забрала у нього гроші та цінності і спустошила банківські картки.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.
Втертися в довіру до рівнянина 24-річна жителька Вінниці змогла за лічені хвилини. Потім підмішала йому у напій снодійне, "приспала" і заходилася нишпорити по квартирі.
Вона викрала понад дві тисячі доларів США, золоті вироби та здійснила 15 банківських операцій з його картками, заволодівши таким чином майже 100 тисячами гривень. Після чого накивала п'ятами.
За два дні, коли чоловік "прокинувся", він виявив крадіжку і звернувся до поліції. Оперативникам вдалося розшукати злодійку за місцем проживання. Потерпілий одразу впізнав свою "гостю".
"Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні крадіжок, несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин та заволодінні документами шляхом шахрайства. Кримінальне провадження за 17 епізодами слідчі скерували до суду із обвинувальним актом", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, що у Запоріжжі "клофелінщиця" переборщила з препаратом і вбила 27-річного чоловіка.
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