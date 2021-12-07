У Рівному жінка рятувала чоловіка і штрикнула його ножем у шию

У Рівному жінка рятувала чоловіка і штрикнула його ножем у шию

У чоловіка почалися судоми і він не міг дихати.

У Рівному жінка намагалася врятувати чоловіка і проткнула йому шию ножем.

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Про це повідомляє itvmg.com.

Подія сталася сьогодні, 7 грудня, у Рівному. Вранці жінка викликала до свого співмешканця карету швидкої. Коли ж медики прибули на виклик, їм довелося лише констатувати смерть чоловіка.

При огляді тіла померлого співробітники швидкої виявили ножове поранення шиї.

Жінка пояснила, що у її співмешканця почалися судоми і він не міг дихати, через що вона й проткнула шию ножем.

Про подію повідомили поліції.

Згідно з висновком судово медичної експертизи, смерть наступила внаслідок епілептичного нападу.

Нагадаємо, що у полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина, яка отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі. В неї, стався епілепичний напад. Життя дівчини намагалися врятувати працівники СІЗО і медики, яких викликали на місце події.

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