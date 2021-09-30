У Рівному жінка відсудила в колишнього чоловіка 5 тис. грн через те, що він її покусав

У Рівному жінка відсудила в колишнього чоловіка 5 тис. грн через те, що він її покусав

Чоловік у суді свою вину визнав.

У Рівному жінка відсудила у свого колишнього чоловіка 5 тис. грн через те, що він під час сварки вкусив її за ногу.

Про це йдеться у рішенні Рівненського міського суду.

У рішенні суду вказано, що сварка між колишнім подружжям виникла ще у червні 2021 року. Чоловік, вчиняючи домашнє насильство, вкусив жінку за стегно ноги, що призвело синців та крововиливу. Експерт встановив, що жінці було завдано легке тілесне ушкодження.

Підозрюваний свою вину визнав та пояснив, що готовий сплатити колишній дружині моральну компенсацію у вигляді 5 тис. грн.

Суд визнав чоловіка винним та присудив йому 850 грн штрафу та зобов'язав його сплатити їй 5 тис. грн компенсації.

Нагадаємо, на Волині чоловік під час бійки вкусив дитину за вухо.

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