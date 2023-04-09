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У Рівному жінка знайшла величезну суму грошей: розшукують власника

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Рівному жінка знайшла величезну суму грошей: розшукують власника

Фото: Pexels

У поліції назвали умови повернення грошей.

У Рівному жінка на ринку знайшла велику суму грошей. Кошти вона передала до поліції, яка тепер розшукує власника.

Про це повідомили в поліції Рівненщини. 

Величезну суму грошей 9 квітня знайшла 26-річна Юлія зі Здолбунова на ринку Рівного. Дівчина вирішила передати кошти місцевій поліції, щоб ті розшукали їхнього власника. 

Наразі усі гроші перебувають у відділку поліції за адресою місто Рівне, вулиця Героїв Поліції, 4.

У коментарі "Суспільному" поліція назвала умови повернення коштів: власник повинен знати суму та приблизне місце, де він загубив ці гроші. 

Нагадаємо, на Рівненщині жінку засудили за домашнє насильство над чоловіком.

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Дата публікації
Перегляди
3061
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