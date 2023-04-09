У Рівному жінка знайшла величезну суму грошей: розшукують власника

У Рівному жінка на ринку знайшла велику суму грошей. Кошти вона передала до поліції, яка тепер розшукує власника.

Про це повідомили в поліції Рівненщини.

Величезну суму грошей 9 квітня знайшла 26-річна Юлія зі Здолбунова на ринку Рівного. Дівчина вирішила передати кошти місцевій поліції, щоб ті розшукали їхнього власника.

Наразі усі гроші перебувають у відділку поліції за адресою місто Рівне, вулиця Героїв Поліції, 4.

У коментарі "Суспільному" поліція назвала умови повернення коштів: власник повинен знати суму та приблизне місце, де він загубив ці гроші.

Нагадаємо, на Рівненщині жінку засудили за домашнє насильство над чоловіком.

Читайте також: