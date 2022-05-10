У Рівному зіткнулися маршрутка, вантажівка та два легковики: один водій був п'яний (фото)

У Рівному зіткнулися маршрутка, вантажівка та два легковики: один водій був п'яний (фото)

У Рівному 10 травня зіткнулися чотири автівки: маршрутка, два легковики та вантажівка. Водій останньої був у стані алкогольного сп'яніння.

Прилад "Драгер" показав 1,04 проміле, повідомили в поліції Рівненської області.

ДТП сталася близько 06:20 на перехресті вулиць Князя Володимира - Романа Шухевича - Литовська.

За попередньою інформацією, до лікарні доправили чотирьох потерпілих.

Нагадаємо, наймолодший пасажир автобуса, який потрапив у ДТП з бензовозом та мікроавтобусом у Рівненській області, зараз бореться за життя. Під час аварії 17-річний хлопець намагався врятувати свою матір, проте вона померла, а парубок отримав 60% опіків тіла.

Фото: поліція Рівненської області

Фото: поліція Рівненської області

Фото: поліція Рівненської області

Фото: поліція Рівненської області

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