У Рівному зрадник хотів підірвати будинок: чим усе закінчилося

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Служба безпеки запобігла ще одному теракту в Україні. Затримано агента РФ, який готував вибух у багатоквартирному будинку у Рівному.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі справи про підготовку теракту в Рівному зрадником

За матеріалами справи, фігурант встановив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі у центрі міста на замовлення російських спецслужб. Після дистанційної активації СВП ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки, який призведе до загибелі і поранень серед цивільних мешканців та поширенні панічних настроїв у регіоні. Співробітники СБУ завчасно викрили плани рашистів і затримали терориста «на гарячому», коли він мінував квартиру.

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“Як встановило розслідування, затриманим виявився 27-річний львів’янин, якого РФ завербувала через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків». Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий СВП та прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалося підірвати. Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив”, — йдеться у повідомленні.

Після вибуху агент планував спочатку «залягти на дно» в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

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◾ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. Затримано двох агенток РФ, які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах.

«Замовлення російської спецслужби виконували дві жительки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. Фігурантки отримали агентурне завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП)», — йдеться у повідомленні відомства.

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