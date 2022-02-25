У Рівному та області оголосили повітряну тривогу: громадян просять сховатися в укриттях

У Рівному та області оголосили повітряну тривогу: громадян просять сховатися в укриттях

Коваль уточнив, що цей заклик стосується, як міста Рівного, так і області.

У Рівному та Рівненській області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Повітряна тривога! Земляки, знайдіть безпечне місце, потенційне укриття. Чекайте подальших інформувань", - написав він.

Коваль уточнив, що цей заклик стосується, як міста Рівного, так і області.