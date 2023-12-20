У різних районах Криму пролунали вибухи біля військових об'єктів - соцмережі

Станом на 12:00 окупаційна "влада" не коментувала ситуацію.
Вночі 20 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у різних районах півострова. За даними місцевих ЗМІ, вибухи було чутно біля військових об'єктів.
Про це повідомляють кримські пабліки.
"Як повідомляють очевидці, сьогодні близько опівночі було чутно вибухи з боку Перевального, де дислокується 126 бригада берегової оборони Чорноморського флоту", - пише місцевий телеграм-канал.
За словами очевижців, вибухи лунали:
- О 4.08 у районі Євпаторії.
- О 5.03 4 вибухи в районі Красноперекопська.
Також Крим.Реалії стверджує, що і в центрі Севастополя було чутно вибух, коли летів військовий літак.
Станом на 12:00 окупаційна "влада" не коментувала ситуацію.
Нагадаємо, що окупанти у Криму готуються до масштабних операцій у війні проти України. Детальніше про це читайте ТУТ.
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