У різних районах Криму пролунали вибухи біля військових об'єктів - соцмережі

Станом на 12:00 окупаційна "влада" не коментувала ситуацію.

Вночі 20 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у різних районах півострова. За даними місцевих ЗМІ, вибухи було чутно біля військових об'єктів.

Про це повідомляють кримські пабліки.

"Як повідомляють очевидці, сьогодні близько опівночі було чутно вибухи з боку Перевального, де дислокується 126 бригада берегової оборони Чорноморського флоту", - пише місцевий телеграм-канал.

За словами очевижців, вибухи лунали:

О 4.08 у районі Євпаторії.

О 5.03 4 вибухи в районі Красноперекопська.

Також Крим.Реалії стверджує, що і в центрі Севастополя було чутно вибух, коли летів військовий літак.

Станом на 12:00 окупаційна "влада" не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, що окупанти у Криму готуються до масштабних операцій у війні проти України. Детальніше про це читайте ТУТ.

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