У різних районах Чернігова може не бути води: мешканців просять зробити запаси на три дні

У Чернігові протягом наступних кількох днів через аварійні включення може не бути води в різних районах міста. Жителів просять зробити запаси води на три доби.

Про це повідомили у КП "Чернігівводоканал".

"До уваги мешканців міста Чернігова! Через можливі аварійні знеструмлення об'єктів водопостачання та водовідведення можливі позапланові відключення холодної води в різних районах на території міста. Прохання до всіх мешканців Чернігова мати запаси питної води в кожній оселі у розрахунку на три доби на кожну особу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві через ракетну атаку армії РФ станом на ранок 9 березня без опалення 40% споживачів. Водопостачання працює в штатному режимі.

Також увесь Харків та частина області залишилися без світла, опалення та води внаслідок російської масованої ракетної атаки. Метро та наземний електротранспорт не курсують.

В Одеській області внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Саме тому вночі було знеструмлено частину Одещини.

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