ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

У різних областях України затримуються десятки поїздів: список рейсів

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
У різних областях України затримуються десятки поїздів: список рейсів

© Associated Press

Станом на вівторок, 13 січня, в України низка поїздів затримуються через безпекову ситуацію та коливання напруги.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці" та на офіційному сайті компанії.

У компанії зауважують, що відхилення від графіку поїздів у середньому складають одну годину. Однак через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися.

В “УЗ” наголосили, що обороту на відправлення затримаються потяги:

  • № 178 Івано-Франківськ-Київ: +2.30 год.

  • № 771 Київ-Хмельницький: +3 год.

  • № 6 Ясіня-Запоріжжя +1 год.

З сайту “Укрзалізниці” відомо, що у дорозі - станом на 10:52 затримуються десятки рейсів. Зокрема, міжнародного сполучення - як от Київ-Пасажирський -Відень Західний - на понад чотири год чи Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 - на понад дві години.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie