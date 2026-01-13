У різних областях України затримуються десятки поїздів: список рейсів

© Associated Press

Станом на вівторок, 13 січня, в України низка поїздів затримуються через безпекову ситуацію та коливання напруги.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці" та на офіційному сайті компанії.

У компанії зауважують, що відхилення від графіку поїздів у середньому складають одну годину. Однак через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися.

В “УЗ” наголосили, що обороту на відправлення затримаються потяги:

№ 178 Івано-Франківськ-Київ: +2.30 год.

№ 771 Київ-Хмельницький: +3 год.

№ 6 Ясіня-Запоріжжя +1 год.

З сайту “Укрзалізниці” відомо, що у дорозі - станом на 10:52 затримуються десятки рейсів. Зокрема, міжнародного сполучення - як от Київ-Пасажирський -Відень Західний - на понад чотири год чи Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 - на понад дві години.