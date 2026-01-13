- Дата публікації
- Укрaїнa
- 33
- 1 хв
У різних областях України затримуються десятки поїздів: список рейсів
Станом на вівторок, 13 січня, в України низка поїздів затримуються через безпекову ситуацію та коливання напруги.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці" та на офіційному сайті компанії.
У компанії зауважують, що відхилення від графіку поїздів у середньому складають одну годину. Однак через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися.
В “УЗ” наголосили, що обороту на відправлення затримаються потяги:
№ 178 Івано-Франківськ-Київ: +2.30 год.
№ 771 Київ-Хмельницький: +3 год.
№ 6 Ясіня-Запоріжжя +1 год.
З сайту “Укрзалізниці” відомо, що у дорозі - станом на 10:52 затримуються десятки рейсів. Зокрема, міжнародного сполучення - як от Київ-Пасажирський -Відень Західний - на понад чотири год чи Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 - на понад дві години.