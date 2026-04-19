ТСН у соціальних мережах

РФ готує Білорусь до ескалації: у РНБО оцінили реальну загрозу

Якщо Білорусь таки вдасться до провокацій в прикордонні, акцентували в РНБО, це стане помилкою Лукашенка.

Військові навчання у Білорусі

Військові навчання у Білорусі / © ТСН.ua

РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Як наголосив, Білорусь у військовому плані — слабка країна. Білоруси без росіян ні на що не здатні, а ворожих військ на теритрії країни небагато. Це винятково інформаційні провокації. Водночас логістика розбудовується, тож йдеться про переспективу можливих дій у майбутньому.

«Тут і зараз військової загрози немає. Наші війська до всього готові. Якщо будуть здійснені провокації проти нас, білоруси зазнають нищівної поразки. Вони можуть втртити навіть свою територію», — відзначає Коваленко.

Він додає: росіяни дали завдання білорусам нагнітати обстановку. Їм треба відволікати українські сили на Сумщині, Харківщині тощо.

«Можливі інформаційні провокації. Наші сили у підвищеній готовності. Станом на зараз військової хзагрози немає», — резюмував Коваленко.

Раніше йшлося про те, що Росія не зможе непомітно створити велике угруповання військ у Білорусі для нового наступу, адже такі дії фіксуються ще на етапі розгортання. Українські сили оперативно відстежують будь-яку підозрілу активність і здатні реагувати на неї завчасно. Тому прихована підготовка масштабного наступу з цього напрямку є малоймовірною.

