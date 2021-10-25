У РНБО підтримали перехід на жорстку президентську республіку в Україні: які переваги отримає країна

Данілов пояснив, що у разі президентської республіки глава держави буде відповідати за все.
В Україні за Конституцією діє парламентсько-президентська республіка, але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтримує перехід України на жорстку президентську республіку.
Про це секретар РНБО заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Данілов пояснив, що в Україні всенародно обирають президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією - парламентсько-президентська республіка. На його думку, за логікою парламентсько-президентської республіки, президента потрібно обирати в парламенті і "поставити крапку в цьому питанні".
"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", - заявив секретар РНБО.
Він додав, що парламентсько-президентські республіки можуть існувати, але "коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття".
До слова, наразі в Україні діє парламентсько-президентська республіка. Це одна зі змішаних форм правління, за якої президента обирає народ. Президент має право розпустити парламент, а парламент - усунути президента в порядку імпічменту.
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