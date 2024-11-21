У РНБО пояснили, чого Путін хотів досягти ударом міжконтинентальною балістичною ракетою

Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом. Своєю чергою різні воєнкори РФ почали кричати про "капітуляцію України". Цього не станеться.

Про це написав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Жодної капітуляції не буде

Як наголосив Коваленко, жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалось.

"Стратегія "мир через силу" продовжує працювати. Росія все більше виглядає неадекватнішою за КНДР і наближає той момент, коли їх токсичність для інших переважатиме за вигоду використання РФ в якості сировинного придатка", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, зранку 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" по Україні. Це сталося під час атаки на Дніпро.

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