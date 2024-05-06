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У РНБО пояснили намір Путіна "провести навчання з тактичної ядерної зброї"

У РНБО пояснили намір Путіна "провести навчання з тактичної ядерної зброї"

Путін продовжує залякувати світ ядерноюзброєю / Фото: ТСН.ua

Росія продовжує залякувати світ ядерною зброєю.

У РНБО прокоментували заяву Міноборони РФ, про те, що очільник Кремля Володимира Путіна доручив Генштабу ЗС РФ провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це РНБО повідомила у Мережі.

Там назвали це черговою "маніпуляцією".

"Це відповідь на розмови щодо можливості залучення західних військ в Україні та ядерку в Польщі. Але ж ви помітили, з 2022 року нічого не змінилося, в них не існує більших страшилок ніж маніпуляції з ядеркою", - мовиться у повідомленні.

У РНБО додали, що "потрібно просто їх переступити та йти далі".

Нагадаємо, у російському відомстві заявляють, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

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