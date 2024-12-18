У РНБО пояснили, як участь бійців КНДР у боях на Курщині впливає на репутацію Кім Чен Ина

Репутація "страшного диктатора з ядерною кнопкою і великою армією", яку Кім Чен Ин та його пропагандисти будували протягом багатьох років, зараз страждає від командирів російської армії. Вони не цінують життя військових КНДР.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Ба більше, наголошує він, росіяни незадоволені наявністю корейців, які не розуміють мови і є "відверто тупими", на думку російських командирів. Тому їхня підготовка до ведення сучасної війни є низькою, і їх кидають в піхотні штурми з посадок, інколи разом з росіянами.

"КНДРівці зараз мають втрати вбитими та пораненими. Загалом, станом на зараз убитих та поранених вже понад 200 людей. Попри намагання росіян приховати невдачі корейців шляхом швидкої евакуації, відео ударів по військових КНДР, їхні невдачі та їхні трупи вже є в пабліку. Також з‘являються кадри зі шпиталів", – пояснив Коваленко.

Він додає, що Китай намагається медійно не висвітлювати участь військових КНДР в боях за Курщину. Втім, інформація про невдачі армії Кіма дедалі більше з‘являтиметься в азійських та західних медіа. Через Путіна Кім Чен Ин виглядатиме слабким.

Раніше ми писали про те, що у загиблих бійців КНДР перед ударами дронів не було візуального розуміння небезпеки від БпЛА. Такий факт може свідчити про те, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті. За словами Коваленка, це демонструє те, що для росіян життя корейців не має жодної цінності.

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