У РНБО розповіли, як росіяни змушують українців до перемовин

Російські окупанти застосовують "пропаганду страху", щоб залякати українців. Зокрема, вони поширюють чутки про нові наступи та погрожують масованими обстрілами.

Про це розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Тема Мосейчук" керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Росія здійснює так звану "пропаганду страху". Постійно чутки про наступ з півночі, постійні чутки про 350 тисяч військових, які підуть на Харків, заяви Соловйова про обстріл Києва, Харкова – це стратегія налякати, зокрема українців", – розповів він.

За словами експерта, ці чутки посилюються на тлі заяв деяких політиків про необхідність переговорів.

"Це спроба підвищити відсоток всередині України людей, які будуть згодні під цим страхом на мир за будь-яку ціну", – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, експерт розповів про нові цілі Путіна.

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