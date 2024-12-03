У РНБО сказали, чи є у ворога сили для наступу на Запоріжжя

У розмовах про Запорізький напрямок і підготовку дій ворога на ньому, важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя. Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо. Це зовсім інший масштаб по ресурсам і живій силі, ніж у ворога зараз є. На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити. Коли це роблять росіяни - воно зрозуміло, інформаційна війна все ж", - зазначив Коваленко.

Раніше йшлося про те, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російські загарбники вирішують для себе одразу дві стратегічні задачі. Також ворог розгорнув ІПСО про нібито форсування Дніпра.

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