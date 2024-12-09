У РНБО сказали, чи є загроза для України від перекидання російських військ із Сирії

Російські війська з Сирії можуть відправити до України. Але серйозно на ситуацію на фронті це не вплине.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Станом на літо 2024 року в Сирії перебувало близько 6000–7500 російських військових, включно з представниками ПВК.

"Відповідно навіть у разі перекидання всіх цих військових до РФ із подальшим відправленням на війну проти України це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях. Більше того, частина з цих вояків може бути перекинута до Африки", – пояснив Коваленко.

Як повідомлялося раніше, Росія звернулася до Туреччини з запитом про допомогу у виведенні свого військового контингенту з Сирії. Вона має намір залишити сили лише на військово-морській базі в Тартусі та авіабазі "Хмеймім". Утім, для решти військ Москва шукає підтримки Анкари в організації безпечного процесу.

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