У РНБО сказали, як позбавити Путіна бажання знищити Україну

Володимир Путін / © Associated Press

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У РНБО пояснили, як позбавити Путіна бажання знищити Україну. Так, економіка та ВПК Росії мають бути зруйновані.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Ті, хто про бізнес, не розуміють, що Путін — про гроші та екзистенційне”, — зазначає він.

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І щоб ось ці “екзистенційні вавки” бажання знищити Україну були затерті, акцентував Коваленко, необхідно позбавити РФ ВПК та економіки.

“Два різних світи”, — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін раптово змінив своє рішення та заявив, що відкритий для двосторонніх мирних переговорів з Україною.