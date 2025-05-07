У РНБО сказали, що має зрозуміти світ про війну Росії проти України

Війна Росії проти України

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Росія щоночі атакує цивільних українців КАБами, дронами й ракетами. Натомість Україна захищається і вибиває російський ВПК, щоб зменшити кількість цих атак.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він закликав колективний Захід та усіх партнерів врешті-решт усвідомити, що саме РФ не хоче припиняти війну.

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“Всі мають чітко розуміти на Заході та Глобальному Півдні — якщо Росія припинить війну, цієї війни не буде. А Росія не хоче припиняти вогонь”, — зазначив він.

Росіянам достатньо ухвалити рішення про припинення вогню та виведення військ з України. Натомість ми бачимо активізацію ворога на фронті та посилення обстрілів мирних українців. Це свідчить про те, що Путін не має наміру відмовлятися від поставлених цілей.

Нагадаємо, Келлог акцентував, що Україна погодилася, що потрібне негайне всеосяжне перемир'я на землі, у морі та в небі на 30 днів, яке може бути продовжено. Натомість російський президент Володимир Путін є суттєвою перешкодою для миру, тому що не приймає пропозицію.