У РНБО спростували найпоширеніші фейки про супутник за кошти "народного Байрактара"

Центр протидії дезінформації спростував основні фейки про проєкт "Народний Байрактар", на кошти якого купили супутник.

Так, у ЦПД наголошують, що Україна отримала і самі "Байрактари", на які збирали кошти, і супутник компанія ICEYE.

Про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.

Фейк: Ми "скидалися" на "Байрактари", а витратили гроші на якийсь незрозумілий супутник!

Насправді компанія "Baykar Makina" безкоштовно надасть Україні 3 "Байрактари", а рішення про купівлю супутника приймалося не одноосібно Фондом Сергія Притули, а у декілька кроків із спеціалістами МО, ГУР, СБУ та особисто Олексієм Резніковим.

Фейк: Сказали, що купили супутник, а насправді він всього лише в "оренді".

У ЦПД наголосили, що українці справді придбали один супутник, який зможуть використовувати до кінця його "життя". Також компанія ICEYE надала у користування "сузір’я" із понад 30 своїх супутників на рік

Фейк: ЗСУ й так отримували знімки від наших партнерів, знайшли куди "списати" гроші.

"Так, інформацію з супутників партнерів ЗСУ отримували, але менш оперативно та лише ту, що нам надавали. Поставало питання актуальності та швидкості даних", - зазначили у Центрі.

Про цільове використання коштів дізнавайтеся на сторінці Фонду: https://prytulafoundation.org/

Нагадаємо, українці за лічені дні зібрали кошти на чотири "народних байрактари", які дісталися ЗСУ абсолютно безкоштовно. А за 600 мільйонів гривень, які залишилися, благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник. Він надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії "Eceye" більше ніж на рік, що дозволить військовим планувати оперативні операції.

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