У РНБО уточнили, коли в Україні може розпочатися масова вакцинація дітей від COVID-19

У РНБО уточнили, коли в Україні може розпочатися масова вакцинація дітей від COVID-19

Данілов констатував, що в Україні дуже агресивна антивакцинальна кампанія.

В Україні перейдуть до масової вакцинації дітей проти коронавірусу після того, як щеплення отримає все доросле населення.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи "СОТА" в ситуаційному центрі Офісу президента.

"Коли ми почнемо вакцинувати дітей? Спочатку треба вакцинувати усіх дорослих, а потім переходити до дітей", - висловився Данілов.

Вакцинація дітей від COVID-19: кого, коли і чим

Також секретар РНБО заявив, що в Україні дуже агресивна антивакцинальна кампанія.



"Мені дуже шкода, що є деякі релігійні громади, які виступають проти вакцинації. Це неприємна ситуація з огляду на те, що ми у стані інформаційної війни. Це непросто для нас", - додав він.

На запитання щодо можливої вакцинації третьою дозою препаратами Pfizer та Moderna, то, як уточнив Данілов, це питання зможуть краще пояснити медичні представники.

"Є фахові люди, які є медичними представниками. Ви знаєте, що я не є людиною з медичною освітою, хоча володію латиною з урахуванням своєї першої освіти", - додав Данілов.

Як повідомлялося, у дитячій клінічній лікарні Львівської області "Охматдит" наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 41 хворий на коронавірус неповнолітній пацієнт. Це є найбільшою кількістю інфікованих дітей-пацієнтів за увесь час пандемії у цьому медзакладі.

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Коронавірус в Україні: у МОЗ розглядають можливість масової вакцинації підлітків

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