У РНБО уточнили, коли в Україні може розпочатися масова вакцинація дітей від COVID-19

Данілов констатував, що в Україні дуже агресивна антивакцинальна кампанія.
В Україні перейдуть до масової вакцинації дітей проти коронавірусу після того, як щеплення отримає все доросле населення.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи "СОТА" в ситуаційному центрі Офісу президента.
"Коли ми почнемо вакцинувати дітей? Спочатку треба вакцинувати усіх дорослих, а потім переходити до дітей", - висловився Данілов.
Вакцинація дітей від COVID-19: кого, коли і чим
Також секретар РНБО заявив, що в Україні дуже агресивна антивакцинальна кампанія.
"Мені дуже шкода, що є деякі релігійні громади, які виступають проти вакцинації. Це неприємна ситуація з огляду на те, що ми у стані інформаційної війни. Це непросто для нас", - додав він.
На запитання щодо можливої вакцинації третьою дозою препаратами Pfizer та Moderna, то, як уточнив Данілов, це питання зможуть краще пояснити медичні представники.
"Є фахові люди, які є медичними представниками. Ви знаєте, що я не є людиною з медичною освітою, хоча володію латиною з урахуванням своєї першої освіти", - додав Данілов.
Як повідомлялося, у дитячій клінічній лікарні Львівської області "Охматдит" наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 41 хворий на коронавірус неповнолітній пацієнт. Це є найбільшою кількістю інфікованих дітей-пацієнтів за увесь час пандемії у цьому медзакладі.