У РНБО уточнили, чи заборонено Міндічу та Цукерману в’їжджати до України

Тимур Міндіч

У зв’язку з появою численних маніпуляцій у Мережі щодо нещодавно запроваджених санкцій проти фігурантів корупції в «Енергоатомі» уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк надав офіційні роз’яснення щодо в’їзду до України бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомила РНБО в соцмережах.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк підтвердив, що ухвалене рішення передбачає повний стандартний пакет обмежувальних заходів.

«Термін застосування санкцій — три роки (а для позбавлення нагород — безстроково). Заборони на в’їзд немає. Стандартний набір і строк санкцій, включно з повним блокуванням активів (миттєвий ефект). Застосовано до осіб з підтвердженим іноземним громадянством», — зазначив Власюк.

Він наголосив, що саме зазначення іноземного громадянства є важливим для подальшого оперативного блокування активів цих осіб в іноземних юрисдикціях.

«Твердження про те, що вони „не діють на українське майно“ — це маніпуляції, які не відповідають дійсності», — підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами справи НАБУ щодо «Енергоатому».

Зауважимо, за даними ЗМІ, Міндіч втік з України в напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах у будинку на вул. Грушевського в Києві.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) провела перевірку інформації щодо перетину кордону громадянином Тимуром Міндічем і підтвердила його законність.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не спілкувався з бізнесменом Тимуром Міндічем від початку розслідування про корупцію у сфері енергетики.