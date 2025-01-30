У РНБО відреагували на слова румунського політика про "вигадану Україну"

Проросійські політики, на зразок румунського, які починають розповідати про якийсь "поділ України", лише пришвидшують дискусію про необхідність поділу Росії. Національні утворення мають досягти успіху на території нинішньої РФ.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко

"Бо агресивна імперія, яка язиками інших пропонує "поділ світу" не має довіри і тільки посилює думки та голоси тих, хто вважає правильним підтримати створення національних утворень на поки ще території самої Росії для зменшення світових загроз", - відзначив він.

Раніше Коваленко сказав, що Путін має ресурси на інтенсивну війну протягом 2025 року. Санкції проти російської енергетики, фізичне знищення НПЗ, припинення купівлі енергоресурсів дозволить обвалити можливість РФ воювати.

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