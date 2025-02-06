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У РНБО відреагували на так звані "мирні плани", про які пишуть ЗМІ

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У РНБО відреагували на так звані "мирні плани", про які пишуть ЗМІ

Володимир Зеленський / Фото: ТСН.ua

Світові ЗМІ продовжують спекулювати на темі переговорів.

У РНБО відреагували на так звані "мирні плани", про які пишуть західні медіа. Будь-які вкиди щодо цього зараз є не більше, ніж вигадкою чи свідомою дезінформацією. 

На цьому акцентував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Оскільки такі речі офіційно представляються виключно на найвищому рівні і першими особами. Точно не через зливи в медіа", - наголосив він.

Нагадаємо, у Bloomberg повідомили, що США збираються представити мирний план на Мюнхенській конференції з безпеки вже наступного тижня. Це неправдива інформація.

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