У РНБО відреагували на так звані "мирні плани", про які пишуть ЗМІ

У РНБО відреагували на так звані "мирні плани", про які пишуть західні медіа. Будь-які вкиди щодо цього зараз є не більше, ніж вигадкою чи свідомою дезінформацією.

На цьому акцентував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Оскільки такі речі офіційно представляються виключно на найвищому рівні і першими особами. Точно не через зливи в медіа", - наголосив він.

Нагадаємо, у Bloomberg повідомили, що США збираються представити мирний план на Мюнхенській конференції з безпеки вже наступного тижня. Це неправдива інформація.

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