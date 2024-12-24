У РНБО відреагували на зухвалу заяву професора Василенка щодо українських жінок

Василенко неодноразово виступав зі скандальними та проросійськими заявами на пропагандистських медіа.

Висловлювання професора Микити Василенка, які стосувалися українських жінок, є вкрай обурливими.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він засудив подібні висловлювання, а також майданчик, на якому це відбулося.

"Це відвертий сюр", – зазначив Коваленко.

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Також він додав, що розуміє обурення студентів.

У соцмережах ректор КНУ затвердив, що до професора Микити Василенка, який розповідав про "голодних" на секс українок, буде "вжито заходів".

"Заходи будуть вжиті. Ситуація негативна. Я не підтримую заяви професора Василенка і засуджую. Буде притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством, щоб потім (рішення – ред.) не могло бути оскаржене в суді", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, викладач Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микита Василенко знову втратив у скандал. Він заявив, що "поява іноземних військових в Україні покращить демографічну ситуацію", і зневажливо відгукнувся про українських жінок.

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