У РНБО зробили тривожний прогноз щодо обстрілів енергетики взимку

Наш ворог це нічний та підступний, тож треба буде готовими до будь-якого розвитку подій.

Із настанням опалювального сезону Росія може відновити масовані удари по критичній інфраструктурі. Україна готується до обстрілів енергетики.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024".

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", — зазначив він.

При цьому українська енергетика готова до викликів. За словами Литвиненка, вона уже продемонструвала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення й відновлюватися після ворожих атак.

“Попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети”, — констатував секретар РНБО.

Нагадаємо, влітку 2024 року українці виживають в умовах дефіциту електроенергії, які виникли внаслідок масованих ракетних ударів ЗС РФ. Наразі вони пристосовуються до спеки, яка досягає +40 . Взимку все може бути складніше.

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