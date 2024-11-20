У РНБО звернулися до українців на тлі інформації про можливий обстріл: "Ви знаєте, що робити"

Росіяни готувалися до обстрілів в холодну пору року - це їхня тактика.

Армія РФ накопичувала ракети, готувала авіацію та флот. Ставка робиться на крилаті ракети й балістику, а також дрони для виснаження ППО. Ці плани не є несподіваними, вони відомі й про них попереджали.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Що потрібно робити українцям

Як наголосив Коваленко, широкомасштабне вторгнення Росії в Україну триває майже три роки. Ми знаємо про наявність у держави-агресорки різних типів ракет і планів щодо обстрілів України, зокрема критичної інфраструктури. Інформаційно ворог також намагається хитати панічні настрої на тлі закриття посольств.

"Українці вже розуміють ситуацію: потрібно спланувати свій час і підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут і час, за який до цих безпечних місць можна дістатися. Також важливо стежити за офіційними повідомленнями, зокрема, Повітряних Сил", – відзначили у відомстві.

Втім сіяти паніку не потрібно. У РНБО ще раз наголосили: Росія готувалася до обстрілів і це є частиною війни.

"Плани росіян відомі Силам оборони. Протидія є і буде", – запевняє Андрій Коваленко.

Нагадаємо, у РНБО прокоментували попередження посольства США про можливий обстріл України. Для удару у РФ все готове.

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