У роботі «Дії» фіксують масштабний збій: що сталося

Помилка у застосунку сталася через велику кількість охочих оформити заявку на допомогу.

Застосунок "Дія".

Застосунок "Дія". / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 15 листопада, користувачі масово повідомляли про помилки в застосунку «Дія». У сервісі збій підтвердили, а причиною назвали старт програми "Зимова підтримка".

Про це стало відомо із заяви сервісу.

“Зимова підтримка вже доступна в “Дії”. Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу”, - йдеться у повідомленні.

У сервісі наголошують, якщо сталася помилка, то варто спробувати трохи пізніше. Зауважимо, послуга працюватиме до 24 грудня.

Збій у застосунку “Дія”. / © ТСН

Збій у застосунку “Дія”. / © ТСН

Нагадаємо, сьогодні в Україні стартувала президентська програма "Зимова підтримка". Вона передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам. «Тисячу Зеленського» можна витратити на два цільові напрямки: благодійну допомогу, пов’язану з підтримкою Сил оборони та відновленням України, або ж на оплату українських товарів і послуг.

