У роботі "Київстар" стався масштабний збій: що відомо на цей час
Абоненти «Київстару» повідомляють про масштабний збій у роботі зв’язку.
У Мережі з’явилися масові скарги користувачів мобільного оператора «Київстар» на технічні проблеми. За словами абонентів, наразі неможливо здійснювати вихідні дзвінки.
Про це скаржаться люди у соцмережах.
Проблеми зі зв’язком спостерігаються в різних регіонах України. При спробі зателефонувати система обриває виклик або повідомляє про помилку мережі. Про збої в роботі мобільного інтернету наразі інформації менше, основна проблема стосується саме голосового зв’язку.
Офіційного коментаря від представників компанії щодо причин інциденту та термінів відновлення послуг поки що не надходило.
Нагадаємо, раніше у роботі застосунку «Нової пошти» стався збій 16 квітня. Частина користувачів не може увійти до системи.