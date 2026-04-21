У роботі "Київстар" стався масштабний збій: що відомо на цей час

У Мережі з’явилися масові скарги користувачів мобільного оператора «Київстар» на технічні проблеми. За словами абонентів, наразі неможливо здійснювати вихідні дзвінки.

Про це скаржаться люди у соцмережах.

Проблеми зі зв’язком спостерігаються в різних регіонах України. При спробі зателефонувати система обриває виклик або повідомляє про помилку мережі. Про збої в роботі мобільного інтернету наразі інформації менше, основна проблема стосується саме голосового зв’язку.

Офіційного коментаря від представників компанії щодо причин інциденту та термінів відновлення послуг поки що не надходило.

Нагадаємо, раніше у роботі застосунку «Нової пошти» стався збій 16 квітня. Частина користувачів не може увійти до системи.