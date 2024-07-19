У роботі "Нової пошти", Vodafone, Sense Bank і Monobank стався великий збій: що відомо

Зранку, 19 липня, у "Новій пошті", а також у Vodafone, Sense Bank та Monobank стався збій. Зокрема, поштові відділення "НП" працювали. О 10:12 стало відомо, що робота всіх клієнтських систем та сервісів відновлена.

Про це повідомили у пресслужбах.

У приватній компанії "НП" запевняють, що причини збою вже з'ясували, а тому роботу відділень буде відновлено найближчим часом.

"У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Щодо роботи мобільного оператора Vodafone, то наразі офіційної інформації від компанії не було. Втім, абоненти скаржаться, що не можуть зателефонувати. Під час спроби здійснити виклик одразу скидається дзвінок.

У Sense Bank підтвердили збій в роботі та заявили про "тимчасові технічні труднощі".

"Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Наразі не працює відображення карток та рахунків; перекази та обмін валют; оплата послуг; відкриття депозитів та кредитів тощо.

У Monobank також фіксують проблеми. Клієнти наразі не можуть створити банку для накопичень.

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