У роботі низки українських сайтів фіксують збої — ЗМІ
Через збій у Cloudflare некоректно працює низка українських сайтів.
Українські сайти вдень 18 листопада стикнулися з проблемами. Попередньо, збій стався у роботі Cloudflare — провайдера мережевої безпеки, прискорення роботи сайтів та доставки контенту (CDN).
Про це інформують українські ЗМІ.
Серед сторінок, які стикнулися з помилкою:
сайт телеканалу "Ми-Україна";
24 Канал;
ТСН;
ЦЕНЗОР.НЕТ;
Glavred.info;
Defense Express та інші.
Стало відомо, що спостерігаються збої також у соціальній мережі Х та стримінговій платформі Spotify.
Додається, що DownDetector зафіксував 137 скарг на збої у період між 13:00 та 13:45. Деякий час сервіс також працював, але швидко відновив роботу.