Укрaїнa
456
1 хв

У роботі низки українських сайтів фіксують збої — ЗМІ

Через збій у Cloudflare некоректно працює низка українських сайтів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Збій у роботі ЦЕНЗОР.НЕТ

Українські сайти вдень 18 листопада стикнулися з проблемами. Попередньо, збій стався у роботі Cloudflare — провайдера мережевої безпеки, прискорення роботи сайтів та доставки контенту (CDN).

Про це інформують українські ЗМІ.

Серед сторінок, які стикнулися з помилкою:

  • сайт телеканалу "Ми-Україна";

  • 24 Канал;

  • ТСН;

  • ЦЕНЗОР.НЕТ;

  • Glavred.info;

  • Defense Express та інші.

Стало відомо, що спостерігаються збої також у соціальній мережі Х та стримінговій платформі Spotify.

Додається, що DownDetector зафіксував 137 скарг на збої у період між 13:00 та 13:45. Деякий час сервіс також працював, але швидко відновив роботу.

Новина доповнюється
456
