У роботі «Резерв+» можливі збої: які послуги будуть недоступні та коли

Резерв+ 14 листопада працюватиме з перебоями — що відомо / © ТСН.ua

Реклама

У суботу, 14 листопада, у застосунку «Резерв+» можливі тимчасові збої в роботі окремих сервісів. Користувачі можуть зіткнутися із затримками під час отримання та оновлення електронних військово-облікових документів.

Про це повідмило Міністерство оборони України.

Реклама

Причиною стануть планові технічні роботи в одній із систем, з якою взаємодіє застосунок. Вони триватимуть від 21:00 14 листопада до 00:00 15 листопада.

Реклама

«У цей час у застосунку можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги», — заявили у відомстві.

Користувачам, яким документ може знадобитися ввечері, радять заздалегідь зберегти його на смартфоні. Для цього потрібно відкрити головний екран застосунку, натиснути «+» та вибрати функцію «Завантажити PDF».

«Якщо під час робіт документ не оновиться, спробуйте пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно», — додали в Міноборони.

Після завершення запланованих робіт усі сервіси «Резерв+» мають відновити роботу у звичайному режимі.

Реклама

Нагадаємо, раніше фахівці роз’яснили, чи потрібен українським чоловікам витяг із застосунку «Резерв+» для оформлення паспорта за кордоном.

Новини партнерів

Новини партнерів