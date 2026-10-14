Starlink / © Getty Images

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У ніч проти 14 жовтня робота супутникового зв’язку Starlink різко погіршилася. Зв’язок зникав навіть під час руху на швидкості понад 160 км/год.

Про це повідомив український волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко.

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«Сьогодні вночі було обмежено роботу терміналів „Starlink“. Через це було зірвано низку важливих місій», — наголосив він.

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За словами волонтера, звичайні термінали супутникового звʼязку наразі працюють.

Водночас Стерненко припустив, що компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX могла обмежити роботу Starlink на запит адміністрації президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 23 вересня у Польщі в населеному пункті Воля-Кробівська сталася пожежа на наземній станцій Starlink, яка забезпечує Інтернет для України, зокрема для військових. Вогонь охопив електрообладнання, розподільчу станцію та генератор.

Нещодавно у Німеччині за запитом польських спецслужб затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції. Уряд у Варшаві переконаний, що за диверсією стоять російські спецслужби.

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