У роботі ТЦК по Україні побільшало порушень: адвокатка назвала найтяжчі з них

Міноборони України проводить перевірку по ТЦК в регіонах. Порушень у роботі центрів комплектування побільшало.

Найголовніше порушення, яке вчиняють ТЦК по всій Україні - це позбавлення волі людей, яких хочуть мобілізувати примусово.

Про це розповіла адвокатка Катерина Оніщенко в ефірі телемарафону.

"Найголовніше порушення, яке ми отримуємо як адвокати, і неодноразово читали у ЗМІ - це позбавлення волі людини, коли йде примусова мобілізація в прямому сенсі. Коли людину хапають за руки, забирають посвідчення, паспорти і примусово доставляють до ТЦК. Це є найгруйбішим порушенням прав людини та громадянина", - наголосила адвокатка.

З цього приводу проводяться службові розслідування. Однак таких випадків не стає менше, їхня кількість навпаки збільшується.

"Крім того, ми як адвокати опрацьовуємо клієнтські звернення, коли людину тримають поза її волею у військкоматі і примусово вручають повістки. Якщо ти не підпишеш повістку, тебе не випустять звідси, забирають засоби зв'язку, телефони, щоб людина не змогла скористатися своїм правом на дзвінок адвокату, виклик поліції, або навіть повідомити своїм рідним та близьким, де вони перебувають. На мою думку, це найгрубіше порушення збоку працівників військкомату", - додала Катерина Оніщенко.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що новий закон про мобілізацію, який мають розглянути 6 лютого, може бути ухвалений не раніше березня.

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