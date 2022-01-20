У Ромнах стався загадковий вибух в будинку: зірвало дах і зруйнувало стіну

У Ромнах стався загадковий вибух в будинку: зірвало дах і зруйнувало стіну

Пенсіонерка потрапила до лікарні.

Загадковий вибух стався у Сумській області: одна людина постраждала.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 січня.

Інцидент стався в приватному будинку у місті Ромни. Попередньо, рвонуло на кухні. Вибуховою хвилею вибило вікна, частково зруйнувало стіну й навіть зірвало дах.

74-річна жінка, яка саме перебувала у приміщенні, з опіками та тілесними ушкодженнями потрапила до лікарні. Родичі, що перебували в іншій кімнаті, не постраждали.

У Ромнах стався загадковий вибух у приватному будинку

Поліція проводить перевірку та зясовує: що могло вибухнути. Адже люди газом не користувалися, лише котлом на дровах. Під час огляду місця пригоди очевидних ознак, які б вказали на причину вибуху, не виявили. Потерпілу опитають, щойно дозволять лікарі.

Як повідомлялося, у Чернгівській області у пожежі загинули жінка і троє малолітніх дітей. Загорівся одноповерховий житловий будинок у селі Браниця. Допоки приїхали надзвичайники дах та кімнати будівлі уже були охоплені вогнем. Її мешканців рятувати було запізно.

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