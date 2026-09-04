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У росіян горить і палає: ЗСУ розтрощили склади дронів, командні пункти та бази пального
Успішні влучання зафіксовано по базах пального, ретрансляторах MESH-мереж, РЛС та пунктах управління в Росії, Криму й на Донбасі.
У ніч проти 4 вересня підрозділи Сил оборони України завдали низки успішних ударів по військових об’єктах російської армії. Під вогнем опинилися склади ударних дронів, командні пункти, радіолокаційна станція та бази паливно-мастильних матеріалів на території РФ, Криму та інших окупованих регіонів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У районі Донецька зафіксовано ураження об’єкта, який противник використовував для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.
На Донеччині, у Федорівці, було уражено командний пункт російських військ.
Водночас у Петрівці Харківської області під удар потрапив командно-спостережний пункт ворога.
Сили оборони також завдали ураження низці розвідувальних і технічних об’єктів російських загарбників. Зокрема, у Бобрику Брянської області РФ знищено або пошкоджено радіолокаційну станцію. У кримських населених пунктах Суворове та Рисове уражено пости технічних засобів розвідки «Гренадер».
Крім того, у Густомої Курської області РФ зафіксовано ураження ретранслятора MESH-мереж противника.
Окремо повідомляється про ураження в Ровеньках Луганської області бази, де окупанти зберігали паливно-мастильні матеріали.
Наразі масштаби завданих противнику збитків встановлюються.
Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що в результаті ударів по об’єктах у Росії було знищено літак МіГ-29 на аеродромі «Міллерово» та вертоліт Ка-27 поблизу аеродрому «Єйськ». У ніч проти 2 вересня Сили оборони також уразили склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів на Донеччині, район зосередження ворожої техніки у Брянській області РФ.