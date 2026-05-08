У росіян “колапс” на фронті: техніка виходить з ладу просто під час боїв, Кремль кинув піхоту без прикриття

Російські військові / © Associated Press

Російські окупанти стикнулися з гострою нестачею комплектувальних для ремонту артилерійських систем.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, посилаючись на дані власного агента, який перебуває у складі 227-ї артилерійської бригади ЗС РФ.

Техніка виходить з ладу просто під час боїв

На Херсонському напрямку фіксують регулярні випадки поломок гармат безпосередньо під час виконання бойових завдань. Головними причинами є критичне зношення техніки та хронічний дефіцит запчастин. За інформацією підпілля, ремонт у польових умовах став практично неможливим: коли гармата виходить з ладу, замінити її або відновити ресурс немає чим.

«Латання дірок» замість професійного ремонту

Ситуація ускладнюється надмірною інтенсивністю вогню. Стволи артилерійських систем вигорають значно раніше встановлених термінів, а механізми відмовляють через перевищення нормативної кількості пострілів.

«Ремонтні бригади змушені працювати без необхідних компонентів. Замість планової заміни деталей вони „латають дірки“ підручними засобами. Це лише прискорює остаточний вихід техніки з ладу», — зазначають в «АТЕШ».

Позиція командування та наслідки для піхоти

Окупанти на місцях скаржаться на ігнорування проблеми з боку вищого керівництва. За словами агента, командування робить вигляд, що ситуація під контролем, попри реальну відсутність ресурсів.

«Нам кажуть: тримайтеся. Але триматися нічим — стволи горять, запчастин немає», — передає джерело з лав ворожої бригади.

Як наслідок, вогнева підтримка російської піхоти стає дедалі рідшим явищем. Це призводить до зниження ефективності дій окупантів на цій ділянці фронту та безпосередньо відбивається на зростанні їхніх втрат.

Довідка: 227-ма артилерійська бригада ЗС РФ входить до складу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу і наразі залучена до бойових дій на півдні України.

