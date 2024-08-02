"У росіян буде шок": військовий експерт розповів, як F-16 можуть перевернути ситуацію у повітрі

Прибуття західних винищувачів F-16 до України говорить про початок нової ери для української авіації.

Таку думку в етері телеканалу Еспресо висловив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Це дійсно початок переозброєння та нової ери. F-16 — це перший крок до нового зразка Повітряних Сил, і це дійсно надзвичайно важливо. Ми говорили близько 20 років, що якраз на рубежах 2025 нам потрібно повністю переходити на західні літаки. В принципі так і вийшло, але при інших обставинах. Я б не казав поки про наступну лінійку. Адже велися переговори по Gripen, французьких літаках різних модифікацій. Особливо зважаючи на те, як розвивається безпілотна авіація, важко сказати, які авіаційні платформи будуть ефективніші через 20 років, чи це буде традиційний літак, чи все-таки безпілотна платформа", - повідомив він.

Самусь зазначив, що для росіян наступить сильний психологічний шок, коли літаки F-16 зібʼють перший десяток Су-34.

"Це можна прирівняти до того, як ми збили два А-50, які давали інформацію і цілевказання тактичній авіації Повітряних Сил РФ. Тоді це означало, що росіяни на голову вище нас. Після збиття А-50 психологічний ефект був дуже потужний, тому що росіяни тепер працюють в основному інформацією, яка є на бортових радарах самих літаків. Поки що це дозволяє їм панувати в повітрі. Наші радянські літаки не можуть конкурувати якраз по дальності радару, ефективності радарів бортових, які знаходяться власне на наших МіГ-29 чи Су-27", - зазначив він.

Експерт заявив, що якщо F-16 будуть мати підсвітку з АВАКСів, або нарешті Україні передадуть шведські літаки дальнього радіолокаційного визначення, це означатиме, що українська авіація стане набагато потужнішою за російську.

"Психологічний ефект буде після того, як ми зіб’ємо кілька — до десятка Су-34, після чого їх використання просто припиниться. Адже на всю Росію залишилась лише сотня Су-34, це з урахуванням загроз НАТО, Китаю і так далі. Тобто вони не можуть ризикувати таким чином, бо не можуть виробляти зараз кілька десятків Су-34 на рік. Вони ледве десяток витягують. Ба більше, навряд чи вони взагалі зможуть випускати ці літаки без допомоги Китаю. Санкції діють у високотехнологічних сферах. Росіяни будуть берегти свої літаки", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шаппс припустив, яку роль винищувачі F-16 відіграють у війні.

Крім того, ми також інформували, що Коваленко розповів, як F-16 вплинуть на ситуацію на фронті.

Читайте також: