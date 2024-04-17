У росіян є фетіш-дати, але вони не створили умов, щоб захопити Часів Яр - військово-політичний оглядач

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що окупантам ризиковано проводити наступальні дії на Часів Яр, не захопивши на східному фланзі Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку.

Про це пише Еспресо.

"У росіян є прив'язка до фетіш-дат, тому не тільки 7 травня відбудеться інавгурація так званого президента РФ Путіна, а ще буде одна така дата – 9 травня, і це вказує, що дійсно російське командування ставить певні задачі перед підрозділами, які залучені у наступі на Часів Яр. Але достатнього ресурсу, щоб стрімко та потужно захопити укріпрайон, у ворога нема. Крім того, окупанти не створили умов, щоб це реалізувати. А під умовами я маю на увазі – захоплення селищ, які розташовані на сході від Часового Яру, а це Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка", - прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Він вважає, що противнику ризиковано проводити наступальні дії на Часів Яр, не захопивши на східному фланзі Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Владислав Селезньов оцінив плани Путіна захопити Часів Яр до 9 травня.

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