У Росії автохолдинг через "складне економічне становище" виділив працівникам землю під городи і картоплю на посадку

У Росії автохолдинг через "складне економічне становище" виділив працівникам землю під городи і картоплю на посадку

Російський холдинг "Автотор" оголосив про виділення працівникам ділянок під городи через "непросте економічне становище".

У холдингу повідомили, що методом жеребкування вже розподілено 168 ділянок.



Про це йдеться у повідомленні холдингу.

"З метою додаткової соціальної підтримки працівників підприємства акціонерами та керівництвом "Автотор" було прийнято рішення виділити на безоплатній основі всім охочим земельні ділянки для облаштування городів. Розмір ділянок – по 1000 кв. метрів (10 соток). Для працівників "Автотор" виділено два земельні масиви загальною площею 300 га, що перебувають у власності компанії, - у районі селищ Холмогорівка та Любліне. Для забезпечення майбутнього врожаю на городах заводчан на "Автотор" організовано продаж високоякісної насіннєвої картоплі вітчизняного виробництва", - повідомили на підприємстві.

Ділянки у Холмогорівці вже розподілили методом жеребкування, землю в районі селища Любліне пообіцяли розподілити у другій половині травня.

"Автотор" - Калінінградський автохолдинг, заснований в 1994 році. До початку російського вторгнення в Україну там збиралися автомобілі BMW, Kia та Hyundai.

Нагадаємо, що президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що пропозицію Європейської комісії щодо шостого пакету санкцій з ембарго на нафту для Росії через війну, яку вона розв'язала проти України, підтримають усі країни-члени Європейського союзу.