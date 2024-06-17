У Росії БпЛА атакували заводи, дві країни відкликали підписи під декларацією Саміту миру: головні новини ночі 17 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Дві країни відкликали свої підписи під підсумковим документом Саміту миру у Швейцарії Читати далі –>
- Окупанти завдали удару по Київському району Харкова: зруйновано корпус закладу дитячого відпочинку Читати далі –>
- У найближчі роки розгортання ядерно зброї стане дуже тривожним - Bloomberg Читати далі –>
- Аналітики ISW розповіли, навіщо Путін "проявляє інтерес" до переговорів Читати далі –>
- Безпілотники атакували Липецький тракторний завод та металургійний комбінат (відео) Читати далі –>
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