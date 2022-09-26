У Росії дали 3 роки в'язниці хлопцеві-пацифісту, який спалив опудало у військовій формі

У Росії засудили хлопця, який спалив опудало у військовій формі.

Таким чином він висловив свій протест проти війни в Україні.

Про це повідомляє SOTA.

Василеостровський районний суд Санкт-Петербурга засудив Ігоря Мальцева до 3 років та 8 місяців позбавлення волі за спалювання на Масницю опудала у військовій формі.

Хлопця визнано винним за частиною 2 статті 213 КК РФ ("Хуліганство за мотивами політичної ворожнечі, вчинене групою осіб за попередньою змовою"). Покарання активіст відбуватиме у колонії загального режиму.

Прокуратура вимагала для Мальцева 5 років ув'язнення. Слідство дійшло висновку про те, що Мальцев спалював опудало через ненависть до російських військовослужбовців.

Під час розслідування Ігор Мальцев заявив, що спалив опудало, бо виступав проти війни в Україні і вбивства людей. Також він пояснив, що не вступав у злочинну змову з Софією Семеновою (іншою обвинуваченою у справі про спалювання опудала). Про те, що Семенова знімала процес спалювання опудала, Ігор Мальцев дізнався після свого затримання.

Мальцев зазначив, що виступає проти проведення спеціальної військової операції на території України та є переконаним пацифістом.

Нагадаємо, що що після оголошення про так звану часткову мобілізацію, Путін "підібгавши хвіст" втік з Москви і перебуває у своїй резиденції на Валдаї.