У Росії до 7 років в'язниці засудили московського депутата, який виступив проти війни з Україною

В Росії суд виніс вирок депутату з Москви, який засудив війну проти України.

Йому присудили 7 років за ґратами.

Про це повідомляє ASTRA.

"Я хочу визнати свою провину. Провину перед багатостраждальним народом України. Перед усім світовим співтовариством. Провину в тому, що я, як громадянин своєї країни, нічого не зміг зробити, ніяк не зміг запобігти безумству, що триває. Прошу пробачити і за те, що, мабуть, уже нічого не зможу зробити для його припинення", — сказав у своєму останньому слові перед судом депутат Красносільського району Москви Олексій Горінов.

Після вироку суду Горінов подав апеляцію. Суд розглянув клопотання та на 1 місяць пом'якшив його, давши Олексію замість 7 - 6 років 11 місяців.

Горінова судили через те, що на засіданні мундепів він виступив проти конкурсу дитячих малюнків, заявивши, що на війні щодня гинуть діти та її треба зупинити.

Нагадаємо, що в Росії оштрафували депутатів, які хотіли відсторонити Путіна від обов'язків президента.

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