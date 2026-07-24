У Росії готують нову хвилю мобілізації: Зеленський повідомив дані розвідки

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нової масштабної хвилі мобілізації вже цієї осені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Кремль прагне компенсувати втрати на фронті та посилити бойові дії.

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За словами глави держави, українські спецслужби мають підтверджені дані про наміри російського керівництва провести нову масштабну мобілізацію.

«Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну», — заявив Зеленський.

Чому Росія готує новий призов

Президент пояснив, що російська армія зазнає значних втрат на полі бою.

За його словами, кількість ліквідованих і поранених російських військових уже перевищує темпи поповнення особового складу, однак Кремль не відмовляється від планів продовжувати війну.

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«У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах», — наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що Україна має реагувати на ці загрози комплексно — як на полі бою, так і на міжнародній арені.

За словами Зеленського, йдеться про посилення оборони, санкційного тиску на Росію, розвиток далекобійних можливостей України, дипломатичну роботу та зміцнення міжнародної підтримки.

«Маємо превентивно від цього захищатись — на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідлстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир», — зазначив президент.

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На думку президента, підготовка нової хвилі мобілізації свідчить про намір Кремля не згортати бойові дії, а навпаки — продовжувати наступальні операції та нарощувати інтенсивність війни.

Саме тому, наголосив Зеленський, Україна разом із партнерами має діяти швидко, щоб посилити тиск на Росію та зміцнити власні оборонні можливості.

Мобілізація в Росії — останні новини

Нагадаємо, мобілізація в РФ цілком ймовірна одразу після виборів, які мають відбутися 20 вересня 2028 року. В українській розвідці зазначають, що наразі не фіксується розбудова нових навчальних центрів для підготовки новобранців у російській армії, однак наявних потужностей і без того достатньо, щоб готувати «гарматне м’ясо».

Також, раніше заступник командира Третього корпусу Максим Жорін пояснив, як Україна має відповісти на нову мобілізацію у РФ.

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