У Росії істерика через завод Rheinmetall в Україні: у концерні пояснили, чому не бояться погроз

Німецький військовий концерн Rheinmetall дійсно буде будувати завод для виробництва військової техніки в Україні і не боїться погроз Москви, яка обіцяє розбомбити обʼєкт.

Про це пише видання Bild.

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Повідомляється, що представник МЗС РФ Марія Захарова обіцяє побудований завод атакувати ракетами.

"Такий завод, якщо він буде побудований, стане законною метою для Збройних сил РФ", - заявила вона.

Раніше з погрозами на адресу німців виступив заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв. Він у своїй відомій хамській стилістиці він написав, що "єслі фріци такі рєшат строіть по-настоящєму, ждьом с нєтєрпєнієм".

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що головне завдання концерну — "підтримати наших українських партнерів у боротьбі за свободу та демократію та якнайшвидше задовольнити їхні нагальні потреби".

Паппергер заявив, що обʼєкт буде захищатись системами ППО виробництва Rheinmetall. Передбачається, що побудований завод зможе випускати до 400 танків на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

Окрім того, ми раніше інформували, що у червні 2023 року українські підприємства оборонної промисловості випустили більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.