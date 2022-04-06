У Росії медикам запропонували "скинутися" на лікування поранених в Україні окупантів

У Росії медикам запропонували "скинутися" на лікування поранених в Україні окупантів

Медиків в примусовому порядку попросили виділити зі своїх зарплат по кілька тисяч рублів як пожертвування для допомоги постраждалим на території проведення "спецоперації".

Російським медикам запропонували підтримати грошима постраждалих в результаті "спецоперації" в Україні росіян.

Про це повідомляє The Bell.



Як розповіли виданню четверо медиків з різних регіонів Росії, працівників із установ Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) в примусовому порядку попросили виділити зі своїх зарплат по кілька тисяч рублів як пожертвування для допомоги постраждалим на території проведення "спецоперації". Троє з них повідомили, що керівництво наполягало на підписанні заяв про стягнення коштів із зарплати. В заявах вже була вписана сума пожертвувань. Для медсестер, залежно від наявності категорії, вони починалися від 3500 рублів, для лікарів - від 7700 рублів

Згідно з документами, пожертвування призначені для допомоги тим, хто "опинився у важкій життєвій ситуації на території проведення спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України".

У структуру ФМБА Росії входить понад 300 підвідомчих медичних організацій та близько 2,5 тисячі об'єктів охорони здоров'я на території Росії та на Байконурі.

"Начальники відділень нам пояснювали, що мають забезпечити 100% охоплення: від двірників до всіх завідувачів відділень", — сказав один із медиків.

Незгодних здавати кошти відправляли "на особисту бесіду з головним лікарем", повідомив інший співробітник однієї із установ ФМБА.

"Або підпис, або до побачення. Звісно, ​​всі підписали. Зараз роботою не розкидаються", - сказав він.

Один із співрозмовників повідомив, що відмовився брати участь у зборі коштів і не зіткнувся з жодними наслідками. Його колега, яка добровільно погодилася пожертвувати гроші зі своєї зарплати, самостійно вписала конкретну суму у заяву.

Нагадаємо, що станом на ранок 6 квітня 2022 року понад 446 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 167 дітей загинуло та понад 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості. За отриманими даними, найбільше постраждало дітей у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.