У Росії мобілізують тих, хто має протестні настрої і може виступити проти політики Кремля - ГУР

Російське керівництво шляхом оголошеної президентом Путіним мобілізацією цілеспрямовано винищує населення Росії. Перш за все йдеться про громадян, які виступають проти політики Кремля, а також мешканців окупованих регіонів.

Про це у програмі "Орестократія" заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Наприклад, ймовірність виникнення протестного руху існує на Північному Кавказі. "Тому відбувається повна мобілізація молодих людей із тих місць, які здатні протистояти, які здатні виступити проти Кремля", - наголосив він.

За словами Скібіцького, влада вже має списки та дані росіян, виявляють протестні настрої та становлять загрозу для режиму диктатора Путіна.

Крім того, активно забирають до армії мешканців Татарстану та інших регіонах, де є національні меншини. Представник розвідки наголошує, що вони згодом можуть виступити проти політики Кремля.

"Якщо ми говоримо про бурятів, про регіони РФ, розташовані за тисячі кілометрів від Москви, вони не сильно розвинені. Ми бачимо, ті ж унітази, пральні машини вивозять з України... У результаті мобілізації вони стануть ще депресивнішими, бо закликається молоде населенняЮ досвідчені робітники. Рано чи пізно сільське населення зрозуміє всю трагедію свого існування", – наголосив Скибицький.

Мобілізація в Росії

Російський президент Володимир Путін 21 вересня оголосив про початок часткової мобілізації в країні. Рішення диктатора призвело до протестів, а також до масової втечі чоловіків за кордон. Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що з Росії за кордон дременуло більше росіян призовного віку, ніж змогли мобілізувати.

В українському Мінобороні повідомляють, що росіяни не активно прагнуть брати участь у війні в Україні. Лише у перші тижні путінської мобілізації понад дві тисячі росіян подзвонили на "гарячу лінію" українського проєкту "Хочу жити", щоб здатися в полон.

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