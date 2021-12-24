У Росії назвали умову для перемовин щодо транзиту газу через Україну

У Росії назвали умову для перемовин щодо транзиту газу через Україну

РФ розпочне перемовини щодо транзиту газу через Україну за наявності покупців, заявили в російському МЗС.

Росія розпочне перемовини щодо продовження транзиту газу через Україну, коли буде розуміння, хто, в яких обсягах та на яких умовах його закуповуватиме.

Відповідну заяву озвучив директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук, повідомляє "РИА Новости".

За його словами, питання постачання російського газу до країн Західної та Центральної Європи та його транзиту через територію України мають обговорюватися з погляду комерції.

"Переговори про продовження транзиту можна проводити тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, у яких обсягах та на яких умовах. Тема транспортування у цьому випадку вважатиметься вторинною", - висловився дипломат.

Він також заявив, що Україна "з політичних цілей" порушує питання щодо продовження договору до терміну його завершення.

Раніше керівник "Нафтогазу України" Юрій Вітренко визнав, що відсутність транзиту російського газу буде серйозним викликом для України, але запевнив, що його можна буде подолати так само, як і монополію на постачання газу від “Газпрому”.

Нагадаємо, голова Оператора ГТС Сергій Макогон припустив, що Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими.

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